Tombeur du Slovène Aljaž Bedene (ATP 195) en trois sets (6-3, 6-3, 6-2) et 1 h 44 de jeu, Novak Djokovic n’a pas perdu de temps. « Je suis toujours motivé quand je rentre sur le court, avec l’envie de produire à chaque fois mon meilleur niveau. Ce n’est pas toujours possible, mais aujourd’hui c’était très bien », a commenté le n°1 mondial après sa victoire. Et en français s’il vous plaît.