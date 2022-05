Edmilson Junior, Émile Mpenza, Alin Stoica : Dinant hôte de matchs entre stars

Quel supporter de football n’a jamais rêvé de mélanger des idoles de générations différentes? Grâce à Maxime Laloux et Philippe Léonard, ce souhait va peut-être devenir réalité. " On s’est inspiré du “Variété Club de France” pour créer le “Belgian People Football Club”, démarre Max Laloux. Le but est de jouer plusieurs matchs partout en Belgique avec ce grand noyau formé de stars du football ou de paysages totalement différents « . Voilà cinq ans que le coach deDinant organise des matchs de gala pour son club. L’occasion d’y lancer le " BPFC » était donc rêvée, et c’est chose faite.