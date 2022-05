La numéro 1 belge s’est montrée sérieuse tout au long de la partie, commettant très peu de fautes directes (11 sur l’ensemble de la rencontre). Résultat? Une victoire nette en deux sets (6-2, 6-3) mais surtout une qualification pour les huitièmes de finale. Une performance impensable il y a encore trois semaines alors qu’elle s’était blessée à la jambe et avait dû abandonner lors de son premier tour au tournoi d’Istanbul (Turquie).

" Mentalement, j’étais dans mon match. De nombreux supporters belges étaient présents et c’est toujours une grande motivation de jouer presque à la maison , commente Elise Mertens. L’an passé, j’avais été éliminée au troisième tour donc je voulais aller plus loin cette fois-ci. Si on m’avait dit que j’en serais là il y a trois semaines avec ma blessure. Je ne pouvais plus jouer ni même bouger… "

Des conseils auprès d’Alison Van Uytvanck

La Belge n’a jamais atteint les quarts de finale à Roland-Garros. Et au vu de ses premières rencontres à Paris, elle peut se montrer ambitieuse pour la suite de la compétition. " Je vais tout donner dimanche contre Coco Gauff. J’ai déjà joué contre elle mais c’était sur gazon l’année passée (NDLR: une défaite en trois sets) . Ce sera un autre match, tous les Belges sont ici et je suis prête à jouer! "

Elise Mertens, qui a l’habitude de prendre des notes sur ses adversaires, va analyser le jeu de sa future adversaire ce samedi après-midi. " Je vais revoir ses matchs et peut-être aussi demander à Alison , vu qu’elle a joué contre elle (NDLR: Van Uytvanck a été battue au 2e tour par l’Américaine), sourit la 32e mondiale. Ce sera une rencontre difficile car elle a aussi joué de bons matchs mais je me sens bien. Je ne ressens plus aucune douleur et je suis à 100%! "