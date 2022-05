Une rencontre, programmée dimanche, qui ne sera pas une première. Les deux hommes se sont en effet affrontés en mai 2019 à Madrid. Mais cette fois, ce sera différent. D’abord, parce que le Canadien a évidemment beaucoup progressé dans son jeu. Ensuite, parce que depuis un an, c’est Toni Nadal, l’oncle de l’Espagnol, qui coache le jeune joueur de 19 ans.

Fidèle à son tempérament, Rafael Nadal a commenté ses retrouvailles avec une certaine zénitude: " Pour moi, c’est simple, Toni est mon oncle. Je ne pense pas qu’il voudra que je perde. Mais c’est un professionnel et il travaille avec un autre joueur désormais. Je ne sais pas s’il sera dans son box, mais je ne m’en soucie pas ", a-t-il commenté, soulignant encore que si " Auger-Aliassime est quatrième à la Race et joueur du top 10, cela parle de lui-même. Cela va être un bon test et d’une certaine manière, c’est ce dont j’ai besoin ".

Un bon test, c’est aussi de cette manière que le Canadien voit leur affrontement, Et pour cause, ce vendredi après-midi, Nadal a montré qu’il était revenu à un bon niveau. " Ce sera une belle opportunité pour moi de me mesurer à lui et d’ainsi voir les améliorations que j’ai réalisées ces dernières années. Je pourrai aussi me situer par rapport à lui ", détaille le 9emondial.

Est-ce que Toni Nadal va lui dévoiler la recette secrète pour venir à bout de son neveu? " Je ne pense pas. On a déjà discuté de Rafa, bien sûr. Il m’a parlé de ce qu’il fait bien et de ce que je peux apprendre de lui. Mais aussi de ce que Rafa faisait moins bien. On savait en entamant notre collaboration que c’était un moment qui pouvait arriver. Ce sera un match à aborder comme les autres. Je donnerai le maximum et j’essayerai de trouver des solutions sur le court. S’il y avait un secret pour battre Rafa, il n’aurait pas gagné 13 fois ici ", a souri Félix Auger-Aliassime, tombeur du Serbe Krajinovic en trois sets ce vendredi.

D’ailleurs, dans une interview accordée à Clay Tennis cette semaine, Tony Nadal a expliqué ce qu’il ferait en cas de duel entre son neveu et son poulain à Roland-Garros. " J’ai déjà dit à Félix que je ne lui dirai pas comment il doit le battre, tout comme je ne dirai pas à Rafael ce qu’il doit faire pour le battre lui. "

Sur un siège neutre voire carrément absent

Présent dans les boxes de l’un comme de l’autre lors de ces premiers tours à Paris, Toni fera peut-être l’impasse ce dimanche. S’il est présent, ce sera en tout cas sur un siège neutre. " Si nous devons jouer contre Rafa, je ne serai sur aucun des deux bancs, par respect pour les deux joueurs et parce que je suis toujours le directeur de l’académie de Rafael, je travaille toujours pour lui et je suis son oncle ", avait-il déjà expliqué.

Une position ferme qui peut être mal perçue, certains y voient même un manque de respect envers Félix Auger-Aliassime, par rapport à son statut de coach. Mais le marché était semble-t-il clair entre les deux hommes, depuis le début. Alors, que le meilleur gagne!