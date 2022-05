Monfort: «C’est facile de diriger Philippe et Arnaud»

À chaque fois qu’ils ont été associés sur une course cette année, cela a bien fonctionné. Sur le Samyn, Gilbert avait lancé De Lie pour qu’il remporte le sprint des poursuivants (il avait été remonté par Rasmus Tiller en déchaussant au sprint). Tous les deux avaient ensuite été alignés sur la Volta Limburg Classic, dominée par le Luxembourgeois. Avant de se retrouver sur les Quatre Jours de Dunkerque: Gilbert (39 ans) y avait beaucoup travaillé sur la journée d’ouverture pour son jeune coéquipier (20 ans), le lançant vers la victoire sur l’étape d’ouverture. Ce qu’il aurait certainement réussi s’il n’avait pas chuté à cause de la manœuvre dangereuse de Sam Welsford. Gilbert lui avait ensuite bien pris le relais en remportant une étape et le classement final.

«Phil toujours très honnête»

Le duo de choc du cyclisme wallon espère donc faire à nouveau des étincelles, pour leur nouvelle association, sur le Circuit de Wallonie ce mercredi. Une course qui peut se terminer au sprint mais qui peut aussi exploser de partout.

"Ils peuvent avoir des ambitions sur cette épreuve, commente Maxime Monfort, directeur sportif chez Lotto-Soudal. Cela fonctionne bien entre eux. Phil aime les gars qui en veulent, et Arnaud est un gars comme ça. Arnaud est admiratif de la carrière de Phil, qui est toujours très honnête en course par rapport à ses sensations. Quand il sent qu’il y a une meilleure carte à jouer que la sienne, il n’hésite pas à se mettre au service du collectif, à donner des conseils. C’est assez facile d’être son directeur sportif."

Et Arnaud De Lie? "Il n’y a pas plus facile que lui, répond Maxime Monfort. Il reste très jeune mais dispose déjà d’une sacrée intelligence de course. Il connaît aussi très bien les épreuves, les parcours… Il fait encore des petites erreurs, évidemment, comme samedi à Veneendaal où il a entamé son sprint de trop loin. Mais cela démontre qu’il garde une marge de progression. Et quand on voit le niveau qu’il a déjà atteint, c’est vraiment très prometteur pour la suite."

De Lie pas loin du Top 30 mondial

S’il a abandonné le Grand Prix du Morbihan et les Quatre Jours de Dunkerque, Arnaud De Lie n’a pas quitté le Top 8 depuis sa reprise, le 1er mai: 7e à Francfort, 6e lors de… sa chute sur les Quatre Jours de Dunkerque, 4edu Tro Bro Leon, 3eà Veenendaal et 8eà l’Anvers Port Éric… Ce qui le place au 56erang au classement mondial. "Il n’est vraiment pas loin du Top 30 mondial. À tout juste 20 ans, c’est impressionnant", conclut Maxime Monfort.