Au premier tour à Paris, il a battu ce mardi 24 mai le Tchèque Jiri Lehecka en quatre manches: 6-4, 4-6, 6-4, 6-4 en 2h55. Une confirmation. Un soulagement. Un bon test.

«Heureux»

"Soulagé, non, mais heureux, oui. Heureux de regagner ici, confiait le Liégeois après la rencontre, qui aura duré 2h45. C’était compliqué mais je suis resté calme du début à la fin. Cela fait du bien de regagner un match en Grand Chelem. C’est un peu dans la suite des choses par rapport à ce que je montre ces dernières semaines: de bons matchs, de la sérénité, de la constance."

Pourtant, David Goffin le savait, "c’était un match piège". Il a souffert. "Lehecka a de super bonnes frappes. Il est très dangereux. Il fallait vraiment bouger tout le temps et bien le manœuvrer. Finalement, j’ai bien géré tout cela." Il a même offert un feu d’artifice lors des derniers jeux. "Je n’ai pas déconnecté. Je suis allé chercher le match avec deux ou trois très bons derniers jeux."

Confiance physique retrouvée

Le Goffin nouveau est arrivé. Il est plus serein, confiant et conquérant. La roue n’a pas tourné toute seule. La période sombre liée à la pandémie appartient enfin au passé. Le plan de relance a comporté plusieurs phases. "D’abord, il y a eu la confiance physiquement." Malgré un bon travail foncier durant l’hiver, Goffin a senti son genou claquer à Sydney, en janvier. "C’était un peu la panique." Une simple alerte, au final, mais le capital confiance était touché.

Dès que le corps s’est remis à l’endroit, il a fallu que la tête suive. Seul le rythme des matchs pouvait l’aider. Une opération qui prend du temps. "C’est le manque de matchs qui faisait que je les perdais."

Le géomètre des courts a renoué avec ses bonnes sensations, celles où il ose, où il anticipe, où il se déplace mieux. Les bons moments se sont transformés en belles victoires avec un titre à Marrakech qui a fait sauter le verrou.

"C’est l’accumulation de bons moments, puis de bons matchs, de bonnes séries et de bonnes victoires qui font que je joue de mieux en mieux."

Soigner le service

L’emballement n’est pas trop le genre de la maison Goffin. Au mieux, il esquisse un sourire après une belle bataille. Il préfère songer aux points d’améliorations en vue de franchir le deuxième obstacle. "Dans l’ensemble, je peux mieux servir. En pourcentage de premières, je n’étais pas très bon. Je n’ai pas gagné assez de points avec mon service. Je veux être un peu plus relâché pour être plus précis et conclure un peu mieux les échanges."

Le 11 plein à craquer

Paris a toujours été un lieu d’inspiration pour le n°1 belge, qui apprécie la présence massive de supporters noir-jaune-rouge. Le public est de retour en tribune. Le Liégeois n’a pas eu l’honneur d’un court principal. Il a été placé sur le n°11 dont la capacité de 350 places était bien insuffisante pour accueillir le millier de Belges massés dans la file. "C’est toujours chouette de jouer sur un petit court qui est plein à craquer. Il y avait des têtes partout. Mais cela aurait pu être un plus grand, cela aurait été pareil. J’espère que ce sera le cas au deuxième tour."

En d’autres termes, le test tchèque a renforcé le capital confiance du Liégeois qui se sent prêt, désormais, à bondir sur le deuxième tour où la tête de série n°24, l’Américain Frances Tiafo l’attend. "Ce sera un match abordable mais difficile. Un match ouvert. Je ne l’ai jamais joué sur terre battue mais je sais qu’il est très talentueux, puissant. En coup droit, il fait de très bonnes choses. Il a un revers très plat. Ce sont deux coups assez différents. Il est capable de tout. De sortir de ses matchs ou de s’enflammer quand ça se met bien."

Le Liégeois efface d’un revers long de ligne l’idée que l’Américain est allergique à la terre battue. "Il sait glisser. Il n’est pas du tout gêné dans ses déplacements sur terre battue, il peut bien servir, il a un bon kick."

À l’heure actuelle, le patient Belge ne se projette pas encore en deuxième semaine. Il refuse de se mettre des limites et évite toute forme de pression inutile. "Je ne suis pas du tout dans le résultat, assure Goffin. Je suis dans le processus qu’on a mis en place ces dernières semaines avec un bon niveau de jeu et une bonne attitude. Je n’ai aucun devoir de résultat. Après les derniers Grands Chelems, je ne suis pas en position de me dire que je vais directement regarder qui je joue en quarts de finale."