La Roma remporte la finale de la Conference League 1-0 face à Feyenoord

La feuille de match

4frappes, un but

Zaniolo et Smalling ont bien fêté le premier goal. ©Photo News

Les 5 premières minutes offrent un match gorgé en duels et en intensité.Feyenoord presse haut alors que la Roma tente de développer son jeu depuis la défense.La Roma, aussi, joue haut, tout en restant en position partout sur le terrain. 15 minutes sont passées et aucune frappe à l’horizon! Un fait de match est à noter : Henrikh Mkhitaryan, incertain avant le match, sortait blessé et décu pour Oliveira (16e). La première réelle occasion a fait mouche! Zaniolo, bien trouvé dans le rectangle, a sorti un lob parfait (1-0, 31e) devant le gardien de Feyenoord. Dessers prend alors un coup par Smalling, jugé non fautif par l’arbitre, et Kokcu décochera une frappe peu après qui forcera Rui Patricio à un arrêt douteux (41e).

Début de deuxième en fanfare

La deuxième m-temps reprend sur les chapeaux de roue.Un centre au sol arrive jusqu’aux pieds de Trauner qui dévie la balle sur le poteau.Un autre joueur de Feyenoord reprenait mais Rui Patricio a offert son premier arrêt de la soirée, et il est de taille! (46e).3 minutes plus tard, après un contre parfaitement joué, le portier portugais de la capitale italienne s’est étendu de nouveau sur une grosse frappe de Malacia (49e).Le corner suivant, après une déviation de Geertruid, Dessers a frôlé la balle et l’égalisation (50e). Une belle frappe de Veretout s’est vue déviée par Sinisterra mais heureusement pour les pensionnaires de Rotterdam, leur gardien est à l’affût (72e). Peu de chose à notifier jusqu’à la fin de la partie si ce n’est l’énorme raté de Linssen après une déviation de Dessers (89e).La sortie d’Abraham a tout de même affirmé le titre de meilleur buteur à Dessers qui ne pourra le fêter, au vu du score...