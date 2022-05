Hazard décidé à prouver

Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a donné des nouvelles rassurantes concernant Eden Hazard et a déclaré qu’il pourrait participer à la finale de la Ligue des champions, samedi contre Liverpool. Le Brainois avait subi une opération le 29 mars. Ce mardi, il s’est exprimé dans les colonnes du Het Laatste Nieuws : « L’objectif était de prendre le temps de bien me soigner. J’ai commis des erreurs avec mes blessures ces dernières années. Le coach et le staff l’ont bien compris ». Le Diable rouge a joué 26 minutes contre Cadix, le 15 mai, ses premières minutes depuis le 19 février. Il craint néanmoins d’être encore à court de rythme : « Il m’en faut plus pour retrouver mon meilleur niveau mais le principal est que ma cheville soit guérie », a-t-il ajouté au Het Nieuwsblad. Même s’il espère jouer samedi contre les Reds, Hazard compte surtout revenir au premier plan la saison prochaine. « Mes trois premières saisons ne se sont pas bien passées, je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire, gagner des trophées et être important. »