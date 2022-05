ENDIRECT | Finale de Conference League : ASRoma 0 - 0 Feyenoord

C’est la toute première finale de la nouvelle compétition européenne, la C4, et elle se déroule à Tirana en Albanie.Nous avons la chance d’avoir un représentant belge lors de ce duel entre Italiens et Néerlandais en la personne de Cyriel Dessers, attaquant de pointe belgo-nigérian et surtout meilleur buteur de la compétition.