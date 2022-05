En l’honneur de Justin Cage

Car après la séquence émotion d’avant-match, c’était au tour des Montois eux-mêmes de marquer le coup sur le parquet. L’enjeu n’avait rien d’un match de gala mais les Renards déroulaient très vite le tapis rouge avec Igor Mintogo et Marcus Tyus dans le rôle de maîtres de cérémonie. En totale réussite à distance, les deux artilleurs lançaient leur équipe sur une voie royale dans un premier quart-temps à sens unique (31-13). La fête baissait cependant de quelques crans lors des dix minutes suivantes. Piqués au vif, les Néerlandais ne voulaient pas du simple costume de figurant. Ceux-ci signaient un retour expéditif face à des Montois complètement désabusés en défense et de plus en plus crispés sur le plan offensif. Feyenoord parvenait même à s’octroyer trois points d’avance, synonymes de qualification virtuelle pour le tour suivant. Heureusement, le réveil de Nzekwesi permettait aux Renards de rentrer au vestiaire en tête (44-42).

Le coach batave exclu

Mais contrairement au match aller, Mons-Hainaut est très vite parvenu à reprendre ses distances en remontant sur le terrain. Le 13-0 signé en début de troisième quart-temps, avec Igor Mintogo à nouveau dans les bons coups, a définitivement mis Mons sur la voie d’un succès spectaculaire. Même si une certaine frustration envahissait les rangs de Feyenoord, dont le coach a été exclu suite à deux fautes techniques, l’équipe batave n’était pas capable de rivaliser lorsque son adversaire jouait à son niveau. Le dernier quart servait de tour d’honneur pour les Montois et Justin Cage. Il a eu droit à une standing ovation à sa sortie. Ce n’était cependant pas un adieu à la Mons Arena puisque les Renards, qualifiés pour le prochain tour, s’y produiront encore au moins une fois. Face au vainqueur du duel entre Louvain et Alost.