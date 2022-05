Daniil Medvedevà 100%, Jo-Wilfried Tsonga en larmes

Opéré d’une hernie inguinale début avril, Daniil Medvedev est arrivé à Paris avec une seule rencontre sur terre battue dans les jambes (une défaite à Genève face à Richard Gasquet). Et pourtant, ce mardi, le Russe n’a fait qu’une bouchée de l’Argentin Facundo Bagnis (ATP 103), sur un triple 6-2. « Je pensais que je n’allais pas pouvoir prendre part à la saison sur terre mais on a réussi, avec mes docteurs et mes kinés, à me remettre en marche. J’ai finalement pu jouer une rencontre la semaine dernière, a-t-il déclaré. Je suis à 100 %. L’année dernière, j’avais atteint les quarts. J’espère aller beaucoup plus loin cette fois », a expliqué le N.2 mondial au micro de Fabrice Santoro.