Tour de Norvège: Remco Evenepoel s’impose d’entrée de jeu

Remco Evenepoel n’avait plus roulé depuis sa victoire à Liège-Bastogne-Liège il y a un mois. Mardi, le Belge a repris le chemin de la compétition en remportant la première étape du Tour de Norvège (2.Pro). Le pensionnaire de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl s’est imposé après 173,6 km entre Bergen et Voss devant le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X) et l’Espagnol Eduard Prades (Caja-Rural). Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) termine 9e, Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert) 10e.