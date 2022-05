Roland-Garros: Tsonga termine sa carrière par une défaite avec les honneurs contre Ruud

Tsonga, qui a enlevé le premier set au tie-break, a bataillé près de quatre heures (3h49) avant de s’incliner en quatre sets 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2 et 7-6 (7/0) face au Norvégien.

Tsonga, 37 ans, a disputé son 15e et dernier Roland-Garors, lui qui sort de quatre années minées par les blessures. Le Manceau a atteint deux fois les demi-finales à Roland-Garros, en 2013 (battu par David Ferrer) et 2015 (battu par Stan Wawrinka). Il compte 18 titres ATP en carrière dont deux Masters 1000, à Paris (2008) et au Canada (2014). Il a aussi perdu douze finales dont l’Open d’Australie en 2008 (face à Novak Djokovic) et le Masters en 2011 (contre Roger Federer).

Jo-Wilfried Tsonga dispute aussi le double avec un autre vétéran français, Richard Gasquet, 35 ans. Le Biterrois, 70e mondial, s’est qualifié mardi pour le deuxième tour en battant 6-1, 6-3, 6-4 le protégé de Xavier Malisse, le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 39) sur le Court Suzanne-Lenglen.