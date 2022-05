Evenepoel s'impose au Tour de Norvège pour sa rentrée : "Je ne m'attendais pas à être si bien"

Ce n’est peut-être pas le rendez-vous le plus glamour. Quoique. Les paysages époustouflants donnent à ce Tour de Norvège un éclat tout particulier. Ce n’est sûrement pas non plus la course la plus prestigieuse de l’année. Il n’empêche, toute victoire est bonne à prendre. C’est ce que Remco Evenepoel avait glissé dans l’oreille de ses équipiers, ce mardi matin, à l’heure du petit-déjeuner. Il entendait bien prendre le pouvoir au milieu des fjords.