David Goffin qualifié pour le second tour de Roland-Garros (vidéos)

David Goffin a signé mardi son premier succès en Grand Chelem depuis son huitième de finale de l’US Open 2020 perdu face au Canadien Denis Shapovalov. Depuis, le N.1 belge n’était plus parvenu à passer un tour dans un tournoi majeur. C’est aussi la première fois depuis trois ans qu’il gagne un match à Roland-Garros, où il avait pris la porte d’entrée en 2020 et 2021, respectivement battu par les Italiens Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

David Goffin retrouvera Frances Tiafoe au deuxième tour de Roland-Garros. L’Américain, 27e mondial et 24e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem, a validé son billet pour le deuxième tour en battant le Français Benjamin Bonzi, 52e mondial, en trois sets, 7-5, 7-5, 7-6 (5) et 2h55 de jeu, mardi sur la terre battue du Court Simonne-Mathieu.