Charleroi: un dernier chantier avant l’été

Gabellini s’en va aussi

Le second chantier non négligeable concerne le staff. Dans notre édition du 17 mai, nous vous relations la démission de l’un des analystes vidéo, Damien Januel. Depuis lors, il a, comme pressenti, signé à Courtrai pour étoffer le staff de Karim Belhocine. Son départ devrait être compensé.

L’un des kinés, Tristan Blyckaerts, avait également remis sa démission avant, semble-t-il, de changer d’avis. Une réflexion est toujours en cours pour éventuellement poursuivre la collaboration. "On est très serein par rapport aux mouvements qui ont été annoncés, a commenté Edward Still vendredi. Je pars du principe que les choses arrivent pour une raison. Et c’est très clair que le staff, à la fois sportif et médical, sera vraiment plus fort la saison prochaine."

Entre-temps, le responsable des kinés, Fabien Gabellini, a aussi annoncé son départ. Lui ne devrait pas revenir sur sa décision et il faudra donc le remplacer. Les raisons n’ont pas été communiquées mais, vu ces changements, il apparaît que la professionnalisation accrue et le management inflexible mis en place par Edward Still ne conviennent pas à tout le monde. "Il y a beaucoup de choses qu’on veut réaménager", a expliqué l’entraîneur, arrivé au Sporting il y a un an maintenant. "L’été passé, on partait d’une feuille blanche. Maintenant, il y a une structure et des profils qui ont été établis. C’était une première étape dans la structuration et la gestion du flux de travail. On va encore peaufiner et améliorer tout cela."

Diawara avec les U23?

Ces adaptations dans l’organigramme vont aussi toucher la future équipe U23, qui évoluera en Nationale 1 la saison prochaine. Selon nos informations, plusieurs pistes sont à l’étude pour le poste de T1, mais le Sporting songe surtout à Samba Diawara, l’un des deux adjoints actuels de Still. Diawara connaît parfaitement les jeunes pousses du club et sert déjà de lien précieux entre les Espoirs et le groupe pro.

S’il s’empare de ce nouveau poste, il y a fort à parier qu’il sera remplacé dans le staff de l’équipe A. "Dans notre structure sportive comme dans nos performances sur le terrain, on veut constamment être dans le progrès", a récapitulé Still. Qui attaque son dernier chantier avant l’été.