Saelemaekers, champion avec le Milan AC

Alexis Saelemaekers, titulaire et vainqueur contre Sassuolo (0-3), a célébré son premier titre. Et le fêter avec le Milan AC, qui n’avait plus été sacré depuis onze ans, a un certain goût agréable. « C’est une joie que je ne peux pas décrire, a expliqué l’ancien Anderlechtois. Nous nous sommes battus pour ce titre tout au long de la saison. Nous avons une équipe unie et cela s’est vu aujourd’hui (ce dimanche). »