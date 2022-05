Roland-Garros: Diane Parry élimine la tenante du titre et N.2 mondiale Barbora Krejcikova

Après un premier set à l’avantage de la mieux classée qui n’a duré que 34 minutes (6-1) et un break contre elle (6-1, 2-0), Parry a renversé le momentum à son avantage et, avec le soutien du public, a pris le match à son compte. Elle a aligné sans discussion six jeux face à une Krejcikova perdue et égalisé à une manche partout 2-6.

Arborant un legging dans la dernière manche, Krejcikova montra un autre visage et arrêta l’hémorragie pour s’emparer du service de la Niçoise (1-0). Elle batailla 12 minutes pour gagner sa mise en jeu et se rassurer un peu (2-0). Mais pas longtemps. Parry égalisait à 2-2 et ne s’en laissait pas compter. La Française filait ensuite faire le gain du set, et du match, créant la grosse sensation de la journée aux Internationaux de France de tennis.

Malgré la pluie qui s’est invitée à la Porte d’Auteuil peu après 13 heures, la rencontre a pu se dérouler sur le court central Philippe-Chatrier, grâce au toit qui avait été déployé.

Au 2e tour, Diane Parry rencontrera Camila Osorio (WTA 66). La Colombienne a éliminé de son côté la Française Harmony Tan (WTA 106), qui avait bénéficié d’une invitation, 6-4, 6-3.

Krejcikova dispute aussi le double dames dont elle est également la tenante du titre avec sa compatriote Katerina Siniakova. Ensemble, elles composent la première tête de série.