Qui sera footballeur pro de l’année?

Quatre Unionistes (Nielsen, Teuma, Undav et Vanzeir) et deux Brugeois (De Ketelaere et Vanaken) font partie des onze nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année (Butez, Ito, Mercier, Tissoudali et… Brüls sont les autres candidats). Le titre, qui sera décerné ce soir (21h) à Schaerbeek, devrait se jouer, là encore, entre Brugeois et Unionistes. Le meilleur gardien, le meilleur entraîneur, le meilleur espoir et la meilleure joueuse seront aussi mis à l’honneur.