Passements de jambe et but en coup du foulard, quintuplé: Mario Balotelli régale en Turquie (vidéo)

Mais face au futur descendant, Göztepe, "Super Mario" s’est rappelé au bon souvenir de son immense talent, plantant pour l’occasion pas moins de cinq roses pour une victoire 7-0.

Mais le plus impressionnant dans tout cela est probablement son dernier goal, à coup sûr désormais favori pour le prix Puskas du but de la saison.Auteur de sept passements de jambe puis d’un crochet, l’ancien buteur a conclu son action par un coup du foulard monstrueux.Un but à voir et à revoir.

Avec dix-huit réalisations cette saison, Mario Balotelli démontre qu’il reste un excellent attaquant.De là à envisager un retour dans un club du top? L’avenir nous le dira.