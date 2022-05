Verstappen et Red Bull font coup double: «Vivement Monaco»

On retiendra qu’on a assisté en Catalogne à un triple tournant dans la saison avec la déroute de Ferrari (abandon pour Leclerc, nouvelle bévue pour Sainz), le doublé de Red Bull prenant la tête des deux championnats grâce au 24e succès de Max Verstappen devant son équipier Sergio Pérez et le retour en forme de Mercedes qui a même mené ses quatre premiers tours de l’année grâce à ce diable de George Russell complétant le podium final.

Six ans après avoir signé ici même son premier succès en F1 dès son tout premier GP avec Red Bull, Max Verstappen a encore rendu fous de joie ses dizaines de milliers de fans, l’orange rivalisant avec le rouge dans les tribunes ibères.

Mais ce ne fut cette fois pas un après-midi de tout repos pour le Belgo-néerlandais, loin de là.

En première ligne, le champion du monde n’a pu surprendre la Ferrari de Leclerc en pole. Et à force de s’énerver en voyant le Monégasque s’envoler, Max a commis une erreur au 9e tour en visitant le bac du virage n°4. "Il y avait pas mal de vent à cet endroit, j’ai bloqué l’arrière et j’ai tiré tout droit."

La même erreur au même endroit que Carlos Sainz deux tours auparavant.

Pérez doit laisser passer son coéquipier

Revenu en piste au 4 rang, il a ensuite buté face à la Mercedes de George Russell avec lequel il a livré au 24 tour une des plus belles passes d’armes de ce début de saison. "Il n’a pas été facile de le doubler car mon DRS était défectueux. Il ne fonctionnait que par intermittence. Et George défendait très bien sa position."

Cela a permis à Sergio Pérez de revenir dans leur sillage. Le Mexicain, clairement plus rapide avec des gommes neuves, a demandé l’autorisation pour passer mais n’a pas reçu de réponse.

Vingt-cinq tours plus tard, la situation était inversée et on a gentiment demandé au Sud-Américain, alors leader après le retrait de Charles Leclerc au 27e tour, de bien vouloir s’écarter: "Max est sur une autre stratégie que toi", lui a lancé son ingénieur. Traduction: laisse le passer. "Ce n’est pas correct, mais OK", a répondu "Checo" avant d’obéir à l’ordre déguisé. "On rediscutera de cela en interne après la course."

Il est clair que des consignes en faveur du champion sont dures à avaler dès le 6e GP. Même si tout le monde sait, Pérez en premier, que Verstappen est le numéro 1 et sera toujours avantagé. "Merci à mon équipier", a poliment déclaré avant de monter sur la plus haute marche du podium Verstappen Jr prenant pour la première fois de la saison la tête du championnat, six points devant le malheureux pilote Ferrari. "Cela n’a pas été une course simple, mais c’est bien de profiter des ennuis de notre principal rival pour gagner à nouveau. Notre RB16 était rapide. Vivement Monaco."

Dans quatre jours et non trois, les F1 ne respectant plus la tradition monégasque de monter en piste le jeudi de l’Ascension.