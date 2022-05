Pro League

Dimanche avait lieu l’ultime journée de ProLeague.L’ Union s’est inclinée face à l’ Antwerp à domicile (0-1).Cette défaite n’a pas empêché les supporters de célébrer cette saison historique pour le club, deuxième derrière Bruges au classement final des Playoffs.

Le Club de Bruges , champion de Belgique pour la troisième fois consécutive, recevait de son côté Anderlecht pour la dernière journée.Le Topper s’est conclu sur un match nul (1-1), le quatrième de la saison entre les deux formations.Les supporters brugeois ont envahi le terrain après le coup de sifflet final et ont célébré le titre de leur équipe.

Étranger

En Angleterre, Manchester City a été sacré champion d’Angleterre au terme d’une ultime journée de championnat épique.LesCitizens livraient un duel à distance face auLiverpool de Jürgen Klopp, second avec 1point de retard.Menés 0-2face à Wolverhampton à un quart d’heure du terme, les hommes de Guardiola ont renversé la tendance en inscrivant 3 buts en 6 minutes.C’est le huitièmetitre de l’histoire de Manchester City, le quatrièmeen 5 ans.

En Italie, l’ ACMilan a remporté son 19e titre de champion d’Italie.Les Rossoneri ont remporté leur dernier match face à Sassuolo et terminent avec 2points d’avance sur l’Inter Milan.Il s’agit du premier Scudetto du Milan depuis 2011.

En France, le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin samedi.Après des mois de rumeurs, l’attaquant en fin de contrat en juin prochain a finalement fait le choix de prolonger son aventure dans la capitale française plutôt que de signer au Real Madrid.Mbappé renouvelle son contrat jusqu’en 2025.

Une décision qui a provoqué la colère de laLiga, le championnat espagnol de football.L’organe a annoncé déposer une "plainte" contre le PSG dans le cadre du transfert avorté du joueur au Real Madrid pour "défendre l’écosystème économique du football européen".

Chez les femmes, l’ Olympique Lyonnais a remporté la Ligue des Champions.Les Françaises se sont imposées face au FCBarcelone sur le score de 3buts à 1.C’est le huitième titre de champion d’Europe des Lyonnaises.

CYCLISME

Giulio Ciccone a remporté la 15e étape du Tour d’Italie, ce dimanche, entre Rivarolo Canavese et Cogne. L’Italien de la formation Trek-Segrafredo s’est isolé en tête à un peu moins de vingt kilomètres de l’arrivée en profitant des plus forts pourcentages au début de la longue et dernière ascension. La veille, le Britannique SimonYates s’était imposé sur le tracé entre Santena et Turin.

Au classement général, Richard Carapaz est actuellement leader et porte le maillot rose depuis samedi.

MOTEURS

Ce dimanche avait lieu le GP d’Espagne à Barcelone. Max Verstappen a décroché sa 4evictoire de la saison en devançant son coéquipier de chez Red Bull Carlos Pérez, auteur quant à lui du tour le plus rapide.L’écurie autrichienne a donc vécu une journée providentielle, en empochant 44points et la première place au championnat des constructeurs.Verstappen s’installe en tête du championnat avec 110 points.Charles Leclerc, contraint à l’abandon après 27 tours, est deuxième avec 104points.

Quatrième manche du championnat du monde, le Rallye du Portugal a vu la cinquième victoire mondiale de Kalle Rovanpera , sa troisième consécutive cette saison après la Suède et la Croatie.Le Finlandais est en tête compte désormais 46points d’avance sur notre compatriote Thierry Neuveille, cinquième ce dimanche et deuxième au général.

TENNIS

Alison Van Uytvanck (WTA 60) s’est qualifiée ce dimanche pour le 2e tour du tournoi de Roland-Garros.La N.2 belge a profité de l’abandon de l’Américaine Ann Li (WTA 67), blessée à l’épaule, qui menait pourtant 6-3 et 3-2. Ce premier match entre les deux joueuses a pris fin prématurément après 1 heure et 12 minutes.

La N.1 belge, Elise Mertens (WTA32), a quant à elle éliminé la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 51).Elle s’est imposée en deux manches, 6-3 et 6-1, après 1h16 de jeu.

Surprise au premier tour du tournoi: la Tunisienne Ons Jabeur (WTA6), principale outsider pour le titre, a été éliminée dès le premier tour de Roland-Garros par la Polonaise Magda Linette (52e) 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 dimanche.

Chez les hommes, Dominic Thiem (ATP194) s’est incliné en trois sets 6-3, 6-2, 6-4 face au Bolivien Hugo Dellien (ATP 87). Thiem, 28 ans, n’a pas remporté le moindre match sur le circuit depuis son élimination en 8es de finale à Rome en mai 2021.

ATHLÉTISME

Nafi Thiam a lancé sa saison estivale en remportant le 100 m haies du meeting de la Flanders Cup, ce dimanche à Lokeren. La double championne olympique de l’heptathlon a signé le chrono de 13.58 (vent: +1.1 m/s).

