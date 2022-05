15 personnes font un malaise après Malines-Genk: les victimes ont-elles été droguées via des seringues?

Samedi soir lors de la rencontre de Pro League entre Malines et Genk, 15 personnes ont été victimes de malaise durant la seconde période. Parmi elles, 12femmes et des mineurs. 6 personnes ont été soignées sur place et 9 autres ont dû être hospitalisées. Aucune n’est dans un état grave, et les premières analyses toxicologiques ne montrent rien d’inquiétant.