Rafael Nadal évoque sa présence à Paris malgré ses douleurs au pied : « Je ne suis pas le favori mais je crois en mes chances »

"Ce qui s’est passé à Rome, c’est une chose qui m’arrive souvent lors des entraînements. Oui, j’ai eu mal pendant un ou deux jours après ce match, et maintenant, cela va. C’est pour cela que je suis là d’ailleurs. Est-ce que la douleur va disparaître pendant Roland-Garros? Je ne pense pas! La douleur est là. Elle est toujours là. La question n’est pas de savoir si elle va disparaître, mais si elle est trop forte ou pas, si elle me permet de jouer avec de vraies chances de gagner ou pas. C’est quelque chose avec lequel je vis au jour le jour et ce n’est pas une surprise. Je suis là pour jouer au tennis et pour avoir le meilleur résultat possible. Et si je n’y croyais pas, je ne serais pas là! Je suis heureux d’être à Roland-Garros pour encore une année. C’est un plaisir. C’est un endroit que je connais bien. C’est un des endroits les plus importants dans ma carrière sans aucun doute."

En plus de ses problèmes au pied, Rafael Nadal n’a pas connu une préparation idéale avec une blessure à une côte et aucun tournoi remporté avant le Grand Chelem français. Ce qui fait que contrairement aux autres années, le Majorquin n’est pas le grand favori de Roland-Garros. Une situation qui ne le dérange pas.

"Malheureusement, en arrivant ici, je n’ai pas la préparation que j’aurais aimé avoir et cela a pu interrompre le parcours que j’avais depuis le début de la saison. C’est un peu perturbant, mais en sport, les choses peuvent changer très vite. Aujourd’hui, les choses ont l’air difficile. Il y a ici des joueurs qui sont en meilleure forme que moi et cela ne fait aucun doute. Mais ce qui va se passer demain ou après-demain, personne ne sait. Regardons ce qui s’est passé en Australie. Je me suis mis en position pour avoir une chance de l’emporter, ce n’est pas différent ici, cela peut se produire. Oui, ce sera difficile. Mais je crois dans mes chances. Je crois dans mon travail au quotidien. Et je dois rester positif pour croire dans mes chances. Est-ce que je suis le favori du tournoi? Non! Certainement pas si on regarde les résultats. Les résultats disent que je ne suis pas le favori. Mais c’est quelque chose qui ne m’a jamais beaucoup préoccupé. Quand j’étais favori, je ne me voyais pas comme favori. Je me voyais comme un des candidats. C’est ce que j’ai toujours pensé dans ma carrière."

«On ne sait pas ce qui peut se passer»

Avec un deuxième tour possible face à Stan Wawrinka, un quart possible contre Novak Djokovic et une demi-finale contre Carlos Alcaraz, le tirage au sort n’a pas placé l’Espagnol dans une partie facile du tableau.

"Dans un monde idéal, j’aimerais ne pas connaître le tirage, mais mentalement, cela ne me préoccupe pas. Dans le haut du tableau, on voit les noms et on voit que cela va être une partie de tableau difficile, mais c’est un tournoi du Grand Chelem, on ne sait pas ce qui peut se passer. On sait que beaucoup de choses peuvent se produire avant d’arriver au match auquel vous pensez. La seule chose que je peux dire, c’est que bien entendu, je sais ce qu’il y a dans le tableau, mais cela n’a jamais été pour moi un problème. Je pense que je suis assez humble. J’ai assez d’humilité pour me concentrer sur mon premier match (NDLR: contre l’Australian Jordan Thompson, 82e mondial). Je sais à peu près où j’en suis, je sais quels sont mes possibles adversaires."

Et si par malheur Rafael Nadal devait quitter Roland-Garros lors de la première semaine de la quinzaine, il ne devrait pas quitter Paris où se déroulera le samedi 28 mai la finale de la Ligue des Champions entre son club de cœur, le Real Madrid et Liverpool: "Je suis là pour jouer à Roland-Garros, mais j’ai déjà mes billets pour aller au match de football!"