Avec déjà quelques rendez-vous importants ce vendredi soir, comme les déplacements du Betis et de la Roma, respectivement au Real Madrid et au Torino, dans la perspective des tickets européens en Espagne et en Italie.

France: l’Europe en jeu

Mais c’est surtout samedi et dimanche qu’il faudra s’accrocher, au milieu des multiples rencontres décisives. Comme en Ligue 1 où la bataille à quatre équipes pour la quatrième et la cinquième place sera intense samedi soir (21h). Rennes et Strasbourg ont pour le moment leur ticket européen en poche mais Nice et Lens sont en embuscade. Lensois et Strasbourgeois devront toutefois se surpasser puisqu’ils interféreront en même temps dans la lutte pour la deuxième place, entre Monaco et Marseille.

En bas de tableau, Bordeaux est condamné (à moins de gagner 12-0 contre Brest, tout en comptant sur des défaites de Saint-Étienne et Brest…). Mais la place de barragiste se jouera encore entre Stéphanois et Bretons.

Italie: suspense à tous les étages

Dans la Botte, on se tournera surtout vers le duel à distance de dimanche entre l’Inter (qui reçoit la Sampdoria) et le Milan AC (qui va à Sassuolo). L’équipe d’Alexis Saelemaekers doit gagner ou faire aussi bien que les Nerazzurri pour être sacré championne, onze ans après le dernier Scudetto. On sera fixé dès 18h dimanche.

En parallèle, Rome, la Fiorentina et l’Atalanta se disputeront l’Europa et la Conference League. Les trois équipes se tiennent en deux points. Puis trois autres formations tenteront de se sauver: Salernitana (31 points), Cagliari (29) et le Genoa (28).

Espagne: la bataille de Séville pour la C1

Plus de suspense pour le trio de tête en Liga. Par contre, le quatrième ticket pour la Ligue des champions sera attribué au FC Séville (67 pts) ou à son ennemi du Betis (64) qui jouera déjà ce vendredi contre Hazard et Courtois.

L’autre gros point d’attention se jouera dans la zone rouge. Cadiz occupe actuellement la 18e place, synonyme de descente en D2. Mais il leur suffirait de gagner et de profiter d’un faux pas de Majorque ou de Grenade pour se sauver.

Angleterre: Citizens ou Reds; Spurs ou Gunners

Et le plus indécis pour la fin. Le trône d’Angleterre se jouera une nouvelle fois lors de l’ultime journée. Avantage Manchester City (90 pts) qui a son sort entre les mains. Mais Liverpool (89), qui reçoit Wolverhampton, espère que sa légende Steven Gerrard jouera son rôle de héros du club en allant embêter City avec Aston Villa. Ce sera chaud!

Le deuxième gros point d’attention sera juste en dessous, avec la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Ce sera Tottenham (68 points) ou Arsenal (66). Manchester United et West Ham seront aussi fixés sur leur compétition européenne. Soit l’Europa, soit la Conference League. Réponse dimanche dès 17h.

Quant à la troisième place dans la zone rouge (Watford et Norwich sont déjà condamnés), elle se jouera entre Burnley, Leeds et Everton.