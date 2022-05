Et le coach? Arrivé durant l’été 2020 à l’Union après plusieurs mois dans l’ombre suite à son départ de Genk, Felice Mazzù a aussi vu sa cote augmenter depuis la montée du club en D1A. "Je m’en fous complètement de ma cote , lance Mazzù. J’ai appris qu’on pouvait être le meilleur entraîneur un jour puis être le pire entraîneur le lendemain. Le plus important est de me sentir respecté par le groupe de joueurs, par la direction et par mon public. Et de sentir que les gens ont envie de travailler avec moi en me donnant du respect."

Lié à l’Union avec un contrat à durée indéterminée, Felice Mazzù doit encore rencontrer la direction pour évoquer son futur. Une rencontre que le coach espère voir arriver rapidement… "J’aimerais bien que tout soit réglé le plus vite possible avant de partir en vacances , explique Mazzù. J’ai envie de profiter de jours de congé sans penser au football donc je n’ai vraiment pas envie que les discussions durent jusqu’à la reprise de la saison prochaine. Si tout est décidé très vite, je saurai déconnecter. Autant mon staff que moi avons besoin de nous libérer l’esprit et d’avoir de la fraîcheur mentale pour recommencer un nouveau projet et une nouvelle saison."

Quel groupe de joueurs?

La composition du noyau de la saison prochaine sera l’un des éléments clés. Avec quels joueurs l’Union attaquera le championnat mais aussi les barrages de Ligue des Champions début août puis, au pire, la phase de groupes de la Ligue Europa? "Je suis confiant vu la manière avec laquelle la direction travaille depuis deux ans , analyse Felice Mazzù. Elle a tout de même construit un groupe champion de D1B avec 17 points d’avance puis un groupe qui est resté en tête de la D1A pendant 7 mois et s’est qualifié pour l’Europe. Je suis certain que la direction va préparer quelque chose de bon donc cela ne me fait pas peur. Dans une vie d’entraîneur, c’est très rare de tomber sur un groupe comme celui-là. Il faut donc que je prenne bien le temps d’analyser la situation et de voir si c’est la fin ou pas de quelque chose avec ce groupe dont je suis tombé amoureux footbalistiquement et mentalement."

Quoi qu’il advienne du futur, l’ancien coach de Charleroi aura vécu une saison riche en émotions du début jusqu’à la fin. Et insiste sur le sentiment de fierté qui doit entourer cette équipe plus que celui de déception. "C’est la plus belle saison de ma carrière au plus haut niveau. J’ai ressenti une énorme confiance de la part du club et les joueurs ont totalement adhéré à ma manière de travailler. Il ne faut plus ressasser la déception, qui doit être dernière nous maintenant. Nous allons jouer les barrages de la Ligue des Champions et nous sommes assurés d’être européens au moins jusqu’en décembre… Nous devons être euphoriques."