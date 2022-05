Du haut de ses 13 ans, la fille de Sanae Jah a fait preuve de maîtrise face à une boxeuse polonaise championne d’Europe en titre et âgée de deux ans de plus qu’elle. "Elle m’a choqué moi-même, tant elle a fait preuve de détermination", glisse son papa Jean-Christophe Van Ghyseghem, organisateur du gala.

Un papa surpris mais ému aussi. "Émotionnellement, ça a été très difficile car ça reste ma fille. Mais j’ai été très surpris par son combat face à une adversaire plus expérimentée qu’elle. Pour la première fois, Yara pouvait donner des coups mais elle pouvait aussi en recevoir. Elle sortait de trois mois de maladie, j’avais un peu peur concernant sa condition physique mais elle a géré son combat intelligemment, en mettant beaucoup de pression dans le premier round et en faisant preuve de courage dans le troisième."

Sa victoire aux points ne souffrait d’aucune contestation et a de quoi motiver la jeune Bruxelloise pour la suite de sa carrière. "Cette victoire va booster la boxe féminine à Bruxelles. Elle montre aussi que Yara est sur la bonne voie, qu’elle aussi peut boxer au niveau européen."

Le développement de la boxe féminine, ça reste l’un des combats de Jean-Christophe Van Ghyseghem. "Le niveau de la boxe féminine augmente à une vitesse phénoménale. L’écart entre la boxe féminine et masculine se réduit, comme on a pu le constater lors des derniers championnats de Belgique. Nous sommes en train de vivre ce que le football a connu il y a quelques années avec l’explosion du football féminin. Les filles sont de vraies athlètes et aujourd’hui, le public reste pour regarder les combats de femmes, là où il en profitait pour aller aux toilettes par le passé."

Une boxe féminine que Yara pourrait emmener vers les sommets. "La boxe féminine a besoin de locomotives, Yara en est une réelle mais en tant que parents, nous devons rester les pieds sur terre et veiller à son bien-être. Il n’est pas question de la brusquer, de la saturer."

Un passage à la Ligue flamande

Faire grandir la boxe féminine, c’est le combat de Jean-Christophe, Yara, Sanae et d’autres. C’est aussi pour ça qu’ils ont décidé de rejoindre la Ligue flamande. "La Ligue flamande mise sur la jeunesse et la boxe féminine. Elle va d’ailleurs installer son centre national à la VUB et plus à Gand, car elle a compris que la pépinière est à Bruxelles. La Ligue flamande a également décidé de rajeunir les cadres au sein de sa direction, de mettre les bonnes forces au bon endroit, au service de la boxe et non d’intérêts personnels. Des jeunes personnes dynamiques qui connaissent la boxe et veulent la faire grandir."