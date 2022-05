L’incroyable arrêt de Trapp à la dernière seconde du match qui offre l’Europa League à Francfort (vidéo)

Le prodige des Rangers et cauchemar de nombreux joueurs du jeu vidéo "FIFA" reprend en un temps le centre et pense offrir à la 120eminute de jeu le trophée de l’Europa League à son équipe.C’était toutefois sans compter sur Kévin Trapp. Le portier allemand, que tout le monde pense battu, se jette avec sa jambe en avant et dévie la balle hors de ses cages.

Un arrêt incroyable et décisif quand on sait que durant les tirs au but, c’est bien Francfort qui s’impose grâce à un nouvel arrêt du pied de l’ancien portier du Paris Saint Germain.