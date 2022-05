Le gymnaste russe qui avait affiché son soutien à l’armée va devoir rendre sa médaille

La lettre Z est chargée en symbolique depuis le début de la guerre en Ukraine. Aperçue sur les chars et autres véhicules de l’armée russe, elle est interprétée comme un symbole de soutien aux troupes russes, même si aucune explication officielle n’a validé ces hypothèses. “On nous a dit de recouvrir notre drapeau. C’est ce que j’ai fait, écrivait Ivan Kuliak sur le réseau Telegram en mars dernier. “J’ai juste voulu montrer d’où je suis, c’est tout et rien de plus. Je n’ai jamais eu peur des conséquences et je ne veux de mal à personne. Ce signe ‘Z’ signifie ‘pour la victoire’ et ‘pour la paix’”, ajoutait-il.

Ivan Kuliak suspendu pendant un an

La Gymnastics Ethics Foundation, qui assure la sécurité et l’éthique de ce sport, a rapidement ouvert une procédure disciplinaire, et a fait part ce mardi 17 mai de sa décision finale. “Le gymnaste russe a été sanctionné par la commission disciplinaire pour avoir violé les règles de la fédération en portant la lettre ’Z’” sur son maillot, peut-on lire dans un communiqué.

Non seulement disqualifié de cette édition, Ivan Kuliak “n’est plus autorisé à participer à aucun événement ou compétition organisés par la fédération, pendant un an à partir d’aujourd’hui”, est-il écrit.

“Les Ukrainiens étaient enroulés dans leur drapeau et ils criaient ‘Gloire à l’Ukraine’ sur le podium. D’après les règles de la compétition, ce n’était pas autorisé, mais personne ne leur a rien dit. Ils ont aussi réclamé que nous les Russes soyons exclus alors que l’on n’avait rien dit ou fait contre qui que ce soit”, expliquait également l’athlète après la polémique créée par son geste.