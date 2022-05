Bien sûr, il sera difficile de faire plaisir à tout le monde. Mais cette fenêtre de Ligue des nations sera l’une des dernières occasions pour le sélectionneur de tester certains joueurs avant la Coupe du monde au Qatar. Elle survient aussi à la fin d’une éprouvante saison qui a épuisé – tant physiquement que mentalement – pas mal de cadres. Voici à quoi il faut s’attendre.

Des retours

Forcément, la plupart des joueurs à plus de 50 sélections qui ont été écartés pour la liste du mois de mars reviendront. Eden Hazard, Kevin De Bruyne et les autres cadres seront là.

Des certitudes

Outre les "anciens", Roberto Martinez continuera d’avancer avec ses habitués. On pense à Leander Dendoncker, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Matz Sels, Alexis Saelemaekers, Yari Verschaeren, Adnan Januzaj, Michy Batshuayi ou même Dennis Praet, bien revenu en cette fin de saison.

En défense, Arthur Theate devrait lui aussi être du rassemblement, comme Dedryck Boyata et Wout Faes, qui espérera recevoir des minutes. Auteur d’une saison plus que correcte à Stuttgart, Orel Mangala et Sebastiaan Bornauw devraient eux aussi être rappelés.

Des incertitudes

En revanche, on ne sait pas ce que décidera Roberto Martinez avec plusieurs noms. Jason Denayer, écarté à Lyon, n’a par exemple plus joué depuis la mi-avril. Christian Benteke et Divock Origi ont, quant à eux, très peu joué ces derniers mois. Idem pour Albert Sambi-Lokonga, qui n’avait déjà pas reçu la moindre minute en mars.

On ne sait pas non plus si le sélectionneur rappellera les Unionistes Dante Vanzeir et Siebe Van Der Heyden ou s’il fera plaisir à d’autres éléments de Pro League (Francis Amuzu ou Hannes Delcroix?). La présence de Thomas Foket n’est pas non plus assurée.

Des petits nouveaux

Va-t-on avoir droit à plusieurs surprises? Si oui, il faudra surtout se tourner vers les Diablotins. Une fois passé leur match face à l’Écosse prévu le 5 juin, ils seront disponibles pour les Diables. Et Martinez pourrait en profiter pour récompenser le capitaine Amadou Onana, le buteur Loïs Openda, auteur d’une excellente saison avec Vitesse, ou encore Aster Vranckx, qui a fait ses preuves à Wolfsburg.

Des forfaits

Thorgan Hazard (dos) sera le plus grand absent. Zinho Vanheusden (cuisse) ne sera pas non plus remis. En revanche, Thomas Meunier, qui a repris les entraînements à Dortmund, pourrait être rappelé.

Pour rappel, les Diables rouges joueront deux matchs à domicile les 3 et 8 juin contre les Pays-Bas et la Pologne, puis deux autres en déplacement les 11 et 14 juin au Pays de Galles puis en Pologne.