Record du monde pour un Belge: Merijn Geerts a parcouru plus de 600 km lors d’une course d’endurance

Merijn Geerts, 47 ans, vient de réaliser un incroyable exploit dans une course d’ultra-endurance : le Belge a parcouru 90 boucles de 6,7 km, soit 603 km, au cours de « The Race of the Champions – Backyard Masters ».