Qui des Rangers ou de Francfort va remporter l’Europa League? Borre remet les deux équipes à égalité (1-1, live commenté)

De son côté, le Glasgow Rangers n’a également pas volé sa qualification. Les Écossais sont parvenus à sortir le RB Leipzig au tour précédent. Pas un mince exploit. Ils avaient également frappé un grand coup en mettant une fessée au Borussia Dortmund au Signal Iduna Park 2-4 lors des barrages. Preuve que les hommes de Giovanni van Bronckhorst ne sont pas là pour faire de la figuration en C2.

La rencontre

Qui aurait pu miser une seule pièce sur une finale en Europa League entre les Glasgow Rangers et Francfort? Pas grand montre.Et pourtant, les deux équipes ont eu le droit à au moins nonante minutes pour obtenir un ticket qualificatif pour la Champions League et surtout, un trophée européen à ramener dans leur ville respective.

Et dans une ambiance bouillante, ce sont surtout les Allemands qui se sont démarqués en première période.Kamara, ou encore Sow, forçant le légendaire Allan McGregor, 40 ballets, à intervenir à de multiples reprises. Les Rangers, profitant d’un avantage physique nettement supérieur, se contentant de leur côté de reculer pour mieux prendre le club de la ville à la saucisse à revers en contre-attaque.

Aribo, d’une frappe enroulée juste à côté des cages de l’ancien parisien Trapp est la preuve que cette tactique peut se montrer payante même si attention, avec la chaleur dans le stade, il faut savoir tenir physiquement.

Une seconde mi-temps animée

Alors que les Allemands peuvent prétendre à un penalty, étrangement oublié par l’arbitre et le VAR, c’est bien les Rangers qui ouvrent le score à la surprise générale. Sur un nouveau duel, le milieu de terrain Sow dévie la balle vers son propre rectangle sauf que le défenseur de Francfort, chute et laisse partir Aribo. L’attaquant des Rangers ne se fait pas prier et trompe Trapp (57e).Les supporters des Rangers sont en fusion!

Les Allemands en difficulté, mais Francfort est loin d’être mort. Un quart d’heure après le coup pris sur la tête, Kostic se joue de son opposant et centre pour Borre, qui se faufile entre les deux défenseurs centraux et trompe McGregor d’une frappe en pleine extension. La rencontre est relancée.