Harkin pour le long terme chez les Rouches

Nous vous l’annoncions en exclusivité dans nos éditions du 9 mai dernier, le Standard souhaitait attirer l’Irlandais de 45 ans actif à Manchester City depuis 13 longues années, Fergal Harkin. Mardi, le Standard a officialisé l’arrivée de celui qui a officié en tant que Football Partnerships and Pathways Manager dans le club de Kevin De Bruyne. "J’ai hâte de relever le défi que le Standard de Liège m’a proposé afin d’atteindre les objectifs fixés par 777 Partners. Je souhaite ramener le club au niveau où il devrait être dans le football belge et donner à nouveau aux supporters de la fierté et de la ferveur", a-t-il précisé dans un communiqué publié sur le site du club. Du côté du Standard, on se réjouit d’avoir attiré en ses rangs un homme de la trempe de Fergal Harkin qui, même s’il n’a pas d’expérience en tant que directeur sportif, présente un profil intéressant compte tenu de son expérience et de son carnet d’adresses. Dans le chef des dirigeants US des Rouches, on entend bien inscrire Harkin dans la durée à Sclessin tout comme ce fut le cas à Manchester City ce qui explique la signature d’un contrat longue durée en bord de Meuse.