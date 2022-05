Objectif Tour pour Alana Castrique

Une Wallonne a de sérieuses chances d’être au départ: la Hennuyère Alana Castrique (23 ans). Membre de la formation Cofidis Women Team depuis cette année, elle réalise une belle saison. Dans la foulée de sa vingtième place à Paris-Roubaix, elle a terminé seizième de la Ronde de Mouscron mais aussi sixième et septième d’étapes du Tour de Bretagne, classées en catégorie 1 à l’UCI. "Je sens que j’ai passé un cap chez Cofidis, raconte la sœur de l’ancien pro Jonas Castrique. L’encadrement y est très pro et l’ambiance très bonne. Cela fait des années que je tourne bien au niveau national mais pas sur des épreuves internationales. Cela commence à changer. Ma vingtième place à Roubaix et mes autres résultats me donnent confiance pour la suite."

Troisième l’an passé du Championnat de Belgique derrière Lotte Kopecky et Julie Van de Velde (ce qui lui avait permis de décrocher son deuxième titre national chez les Espoirs, qui s’ajoute à un autre titre de championne de Belgique chez les moins de 23 ans, au niveau du chrono), elle a encore fait de la course au maillot tricolore un objectif, avec l’espoir d’un autre podium. "Ensuite, j’espère être sélectionnée pour le Tour de France, ajoute celle qui combine le vélo avec le statut pro et des études de kiné. Cette épreuve est un tournant dans le vélo féminin. Je veux vraiment être au départ."