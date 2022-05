Murillo, un pétage de plombs aux multiples conséquences

En donnant ce coup de pied volontaire à son opposant japonais, dimanche dans le derby bruxellois, Murillo s’est rendu coupable d’un nouveau pétage de plombs. Un geste grave qui lui vaudra une sanction du club. Son équipier Wesley Hoedt lui a passé un savon à même le terrain. Le capitaine et gardien de but Hendrik Van Crombrugge ne lui a pas parlé dans le vestiaire – "un regard suffit parfois", a-t-il dit – mais ne s’est pas privé de fustiger son comportement devant les micros. "Parfois, le courant se coupe dans son cerveau et quelque chose se passe. Il a abandonné l’équipe. Ce n’est pas la première fois."

Van Crombrugge renvoie aux deux autres exclusions du Panaméen depuis le début de saison. À OHL, pour deux cartons jaunes, mais surtout face aux Louvanistes, à domicile, fin octobre. Murillo avait asséné un coup de coude à Sébastien Dewaest. Le défenseur lui avait précédemment "touché les fesses" . La faute sur Mitoma, dimanche dernier, est encore plus grave vu le moment et le contexte. Analyse.

Pas de back droit à Bruges

À très court terme, Anderlecht doit penser à son match de dimanche prochain sur le terrain du Club Bruges. Une rencontre inutile sur papier mais ô combien symbolique. Les Brugeois voudront montrer qui est le patron du football belge alors qu’Anderlecht veut terminer sur une note positive. Les Mauves seront privés de leur seul back droit. Cette position est la seule qui n’est pas doublée. Killian Sardella a été opéré de la jambe. Vincent Kompany devra faire évoluer Mykhaylichenko sur son mauvais pied et ne pourra pas faire souffler Sergio Gomez, toujours en délicatesse avec ses abdominaux.

Quel club voudra d’un tel tempérament?

Murillo se dit peut-être que sa sanction n’aura pas d’impact puisqu’il s’en ira au terme de la saison . C’est en effet le plan. Lorsque le Spartak Moscou s’était présenté avec une offre en 2021, Anderlecht avait refusé, mais avait promis à son joueur de collaborer à un départ à l’été 2022. La Russie et l’Ukraine étaient historiquement des destinations idéales pour des joueurs comme Murillo, désireux d’un gros contrat, mais la guerre va bouleverser le marché. Il ne recevra certainement plus une aussi belle proposition. En raison de la situation géopolitique mais aussi de son comportement. Le tempérament du joueur ne passera pas inaperçu. Et en plus de ses trois exclusions, dont deux pour coup direct, il a connu une longue période de creux en début de saison. La raison? Il était mécontent de ne pas avoir été transféré. Son coup de pied sur Mitoma résume la frustration accumulée par le joueur qui reste sur des play-off plus que moyens à l’exception du match à l’Antwerp. Pas de quoi rassurer son éventuel futur employeur, donc.

Anderlecht va y perdre

Les conséquences vont aussi toucher les finances du Sporting, qui aurait pu vendre Murillo 4 ou 5 millions d’euros. Mais sa cote est en baisse. Le RSCA se prépare donc à devoir faire un effort pour se débarrasser d’un joueur qui pourrait devenir un poids mort s’il décide que son avenir n’est plus à Anderlecht et qu’il ne doit plus faire d’effort pour le club.

Si les Mauves réussissent à obtenir un chèque de 3 millions pour un défenseur de 26 ans qui sort d’une saison difficile et qui vient de montrer ses pires côtés, ils pourront s’estimer heureux. Avec ce montant, auquel il faut soustraire les différentes commissions, Anderlecht devra acheter un titulaire et une doublure au poste de latéral droit.