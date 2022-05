Le dernier Roland-Garros de Daniel Meyers : "Si tu n'as pas vu Roland une fois dans ta vie, tu n'as rien vu"

En attendant, c’est aux côtés de Mirza Basic (ATP 219), un joueur bosnien devenu un ami, que Daniel Meyers va entamer dans les qualifications du Grand Chelem français, presque 35 ans après ses débuts à la Porte d’Auteuil comme coach d’Eduardo Masso, sa dernière pige. Le moment d’ouvrir la boîte à souvenirs et évoquer l’évolution du monde du tennis. "Je ne dis pas que je n’accepterai pas un dépannage pour un joueur de la Fondation Hope and Spirit mais mon objectif au niveau du coaching international, c’est que Roland-Garros soit mon dernier tournoi. Au fil des années, il y a quand même des affinités qui se forment. Je peux être fier de mon parcours. J’ai amené deux joueurs dans le Top 90 (NDLR: Ruben Bemelmans et Mirza Basic) sans avoir l’occasion de travailler avec un jeune joueur talentueux que je pouvais former. J’ai toujours hérité de joueurs qui avaient essayé de bien travailler mais qui n’y étaient pas arrivés."

Que représente Roland-Garros à vos yeux?

Ceux qui n’ont pas vu Roland-Garros une fois dans leur vie n’ont rien vu au niveau du tennis. Mes tournois préférés sont Indian Wells et l’Open d’Australian, mais le Grand Chelem français dégage quelque chose de particulier. Il y règne une ambiance spéciale, que l’on ne retrouve pas ailleurs. Les spectateurs sont des connaisseurs, contrairement à d’autres tournois. Je pense notamment à l’US Open. Roland-Garros a conservé, comme Wimbledon, une certaine tradition.

Vous souvenez-vous de votre premier «RG» comme entraîneur?

J’ai découvert Roland en 1988 avec Eduardo Masso. C’était l’époque des Aaron Krickstein, André Agassi, Mats Wilander, Henri Leconte et Sergi Bruguera. À l’époque, les joueurs n’y jouaient pas spécialement pour l’argent mais bien pour la victoire et le prestige. Les prize-money étaient insignifiants par rapport à nos jours. Entre les joueurs, on retrouvait une ambiance qui n’existe plus aujourd’hui. La raison: l’aspect financier a pris le dessus. Je pense que les joueurs se respectent encore un minimum mais certainement pas comme avant. C’est difficile de développer dans le tennis actuel des relations fraternelles.

Le site qui accueille le tournoi a aussi dû évoluer entre les années 80 et aujourd’hui, non?

Avant, il y avait des courts sans aucune tribune. On retrouvait juste une allée d’accès vers les terrains annexes et les gens étaient debout derrière les grillages pour encourager les joueurs. Aujourd’hui, on retrouve dans le Grand Chelem parisien des infrastructures magnifiques. L’esprit familial, vieille France, a un peu disparu avec la modernité et l’évolution du tennis.

Le statut des joueurs a-t-il aussi évolué au fil des années?

Les joueurs étaient plus abordables il y a 30 ans. Je me souviens de soirées avec Yannick Noah ou Henri Leconte. Le public pouvait encore côtoyer les stars du circuit. Aujourd’hui, une voiture attend Nadal et Djokovic à un endroit précis pour qu’ils ne croisent pas les fans. C’est une évolution que je regrette. Les joueurs, les grands, sont devenus inabordables.

Le professionnalisme s’est aussi installé…

Le tennis a évolué. À l’époque, quand on parlait tennis, on ne parlait que de tennis. Je pense que certains joueurs ne savaient pas à quoi ressemblait un footing. Je n’ai jamais vu Guillermo Vilas, par exemple, réaliser des exercices physiques. Aujourd’hui, les joueurs du Top 20, et même les autres, sont entourés par toute une équipe. Cela va du nutritionniste à l’entraîneur physique en passant par le kiné et le préparateur mental. Un garçon comme Rafael Nadal arrive à Roland-Garros avec un staff inimaginable. Et la réussite au plus haut niveau reflète le résultat du travail de tout ce staff.

Ce qui a aussi fait changer le travail de l’entraîneur?

Il n’est plus le seul intervenant auprès du joueur. Je peux vous certifier qu’un garçon comme Djokovic connaît par cœur tous ses adversaires, en tout cas ceux qu’il peut rencontrer à partir des quarts de finale d’un Grand Chelem. Son coach est surtout là pour apporter un soutien mental. Je pense qu’un entraîneur n’a plus beaucoup d’influence sur le jeu d’un joueur comme Djokovic. C’est peut-être différent pour des garçons moins bien classés. On parle plus de consultation et d’échanges. Dans le Top 80, je ne pense pas que l’on trouve un entraîneur qui va dire à son joueur: ‘‘Tu dois jouer comme cela, point à la ligne.’’ Mais le travail est différent avec chaque joueur.

Quels sont vos meilleurs souvenirs de Roland-Garros?

Ils datent de l’époque où je n’étais pas encore entraîneur. J’habitais à Paris, j’avais 20 ans. J’ai assisté, grâce à mon ami Mansour Bahrami, à des rencontres fabuleuses sur le court central. L’ambiance était différente. Le public applaudissait sur chaque point et surtout il ne sifflait personne. Aujourd’hui, c’est parfois un peu comme avec les fans de football. Les supporters de Nadal sont des anti-Djokovic et vice-versa. Alors que les deux proposent des choses magnifiques pour le tennis.

Votre joueur va participer aux qualifications. Là aussi, vous avez dû rencontrer une grande évolution…

La grande différence entre les qualifications de l’époque et celles d’aujourd’hui, c’est le niveau de jeu. Il y a 30 ans, on retrouvait un grand décalage. De nos jours, les garçons qui disputent les qualifications sont déjà excellents. Regardez Zizou Bergs! Il a déjà remporté des tournois Challenger et battu des joueurs du Top 100. On retrouve de nombreux joueurs de ce style dans les qualifications. Aujourd’hui, les joueurs entre le Top 20 et 200 sont très proches. La grande différence se trouve dans la gestion mentale.

Avec le seul Goffin dans le tableau principal et le seul Bergs dans les qualifs, le tennis masculin belge ne semble pas très rose…

Encore une chance qu’ils soient là… Il y a quelques années, on pouvait encore s’appuyer sur une belle brochette avec David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans et Kimmer Coppejans. Des garçons qui possédaient tous le niveau du Top 100. Cette année, ne retrouver que Goffin et Bergs, c’est peu. On peut se poser des questions par rapport à la réserve du tennis belge et le futur.

Et le futur du tennis, comment le voyez-vous?

J’ai l’impression que le tennis ne prend pas la direction que j’ai toujours voulu prendre au niveau des relations humaines et sociales. Le tennis du futur va être de plus en plus robotisé avec des règlements de plus en plus stricts. La priorité sera aussi l’argent avec l’adage: tout s’achète et tout se vend.

Et la relation joueur-entraîneur?

Quand le joueur perd, c’est 80% la faute du coach et 20% la faute du joueur. Mais quand le joueur gagne, c’est 80% grâce au joueur et 20% grâce au coach. Voilà la mentalité actuelle. Dans un milieu très égoïste, la relation entraîneur-joueur a évolué. Il suffit de voir le turn-over existant. Certains joueurs changent de coach au moindre désaccord ou à la moindre défaite. Et c’est encore plus vrai chez les femmes. À mes yeux, c’est un manque de respect par rapport aux entraîneurs. Notre profession n’est pas protégée par un syndicat ou des contrats capables d’être défendus. Notre métier n’est pas protégé du tout, on peut se retrouver du jour au lendemain sans job. On l’a vu avec le Covid. En ce qui me concerne, cela n’a pas joué car je coache gratuitement dans le cadre de la Fondation Hope and Spirit.

On imagine qu’en trois décennies, vous avez aussi vu l’évolution du matériel?

Quand j’ai commencé, Björn Borg jouait encore avec des raquettes en bois. Avec les évolutions au niveau des raquettes et des cordages, la vitesse de la balle a été augmentée mais, surtout, les joueurs sont moins blessés. Maintenant, un joueur peut encore être performant à 35 ans. On le voit avec Nadal, Djokovic et Federer avant ses problèmes de santé. Leur carrière a été allongée grâce à un matériel moins traumatisant mais aussi un encadrement très professionnel.