«Murillo? Parfois, le courant se coupe dans son cerveau»

Le discours du coach s’est répété dans la bouche du capitaine d’Anderlecht. " Il abandonne l’équipe. Et ce n’est pas la première fois que cela arrive ", dit Hendrik Van Crombrugge.

Le portier tentait de donner une explication quant au comportement de son défenseur. " Il a un certain tempérament. Et parfois, le courant se coupe dans son cerveau et quelque chose se passe. "

Au sujet du match, Van Crombrugge a dit: " On est trop nonchalants sur le premier but. Et nous offrons trop facilement le 0-2. "