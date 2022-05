Burgess 6,5 Sobre dans son jeu défensif, il a tout de même réalisé l’une ou l’autre faute dans les duels. Pour le reste, il a bien guidé sa défense.

Van der Heyden 7 Il a directement montré qu’il était prêt au combat. Averti en seconde période, il a pour le reste été intransigeant dans ses duels face aux Mauves.

Teuma 7,5 Il a joué de manière très juste alliant un bon travail défensif et un réel apport offensif. Sorti sous les applaudissements des bruyants supporters unionistes.

Nielsen 7,5 À la base de plusieurs récupérations dans le milieu du jeu, il a de nouveau été très important grâce à son rayonnement sur toute la surface du terrain.

Lazare 6 Celui qui dévie intelligemment le ballon sur l’ouverture du score de Lapoussin a beaucoup donné de sa personne en pertes de balle pour boucher les trous.

Lapoussin 7 À la base de l’ouverture du score, c’est aussi lui qui donne un bon ballon à Undav sur le second but. Il a pu montrer sa palette technique en deuxième mi-temps avant d’être replacé comme second attaquant.

Mitoma 8 C’est lui qui ouvre le score après avoir été à la base de l’action amenant le but, grâce à un beau geste technique. Très travailleur défensivement, il a fait du bien à son équipe avec ses nombreux retours en pertes de balle. Il a dégoûté Murillo jusqu’à le pousser à l’exclusion pour une grosse faute en fin de match.

Vanzeir 6 Pas mal de courses en profondeur et de bons pressings réalisés mais peu de ballons exploitables face au but adverse.

Undav 6,5 Assez effacé en début de rencontre avec peu de ballons à exploiter, il s’y prend à deux fois pour inscrire le deuxième but.