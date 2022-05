Le Belge a en effet touché 28 fois le ballon, distribué 19 passes et s’est permis de réussir cinq dribbles sur six. Il a également remporté cinq duels sur sept et a offert une passe considérée comme "clé". Avec deux fautes gagnées également, il a provoqué un carton jaune.

Hazard aurait pu être exclu

Mais si ces stats sont bien belles, sa faute à un quart d’heure de la fin l’est en revanche beaucoup moins. Plus par maladresse qu’autre chose, le Brainois aurait pu être exclu sur ce tacle envers Carlos Akapo, visiblement très sévèrement touché.Seulement jauni, le joueur du Real Madrid s’en sort visiblement très bien.

Du positif et du négatif, donc.Mais en vue de la Coupe du Monde, la course contre la montre est lancée pour notre Diable mais l’espoir renaît pour toute la Belgique.