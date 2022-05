Charleroi : du mouvement dans le staff d'Edward Still

Blyckaerts après Vanbelle

La saison dernière, le club avait cessé sa collaboration avec le Docteur Claes – qui avait lui-même succédé à Frédéric Borlée – pour divergences de vues. La charge de travail inhérente au développement structurel du club était très (trop?) importante à supporter. En outre, la direction estimait que certaines blessures avaient été sous-diagnostiquées, ce que le “doc” avait réfuté. Entre-temps, le Docteur Tricot a été nommé.

Ce n’est pas tout concernant le staff médical. Alors que le kiné Frédéric Vanbelle avait déjà quitté le club plus tôt dans la saison, lui aussi pour incompatibilité organisationnelle a-t-on dit, il devrait être suivi prochainement par son collègue Tristan Blyckaerts. Le kiné a en effet remis sa démission il y a plusieurs semaines. Mais alors que son préavis s’achève théoriquement en juin, selon nos informations, une volte-face n’est pas encore impossible. De nouvelles discussions doivent encore se tenir pour déterminer si une prolongation de collaboration n’est finalement pas envisageable.

Januel vers Courtrai

Un départ qui est, lui, bien acté, en plus de celui du magasinier David Dal Mut, concerne Damien Januel. L’analyste vidéo, arrivé à Charleroi en 2019, l’a annoncé ce lundi sur Twitter. Depuis l’entrée en fonction d’un deuxième analyste vidéo l’été dernier, à savoir Nicolas Still – le frère d’Edward –, ses missions avaient changé. Et Januel, dont le préavis s’achèvera mi-juin, ne se retrouvait plus vraiment dans la nouvelle structure.

Il ne devrait cependant pas rester sans job très longtemps puisqu’il est en discussions très avancées avec Courtrai. Le KVK l’avait déjà sondé en janvier et il est revenu à la charge récemment. Sur place, il devrait embrasser la fonction d’assistant en plus de celle d’analyste vidéo, et donc découvrir le terrain. Il retrouvera surtout Karim Belhocine, avec qui il a travaillé deux saisons à Charleroi, entre 2019 et 2021. La question du remplacement de Damien Januel doit apparemment encore être tranchée.

Dresser le bilan

Enfin, entre le dernier match de la saison prévu samedi à Gand et le départ en vacances, une réunion du staff devrait se tenir. L’objectif sera de dresser le bilan de cette première saison de collaboration et d’aborder la suite, la reprise étant programmée aux alentours du 20 juin. Ce sera aussi probablement l’occasion de confronter les avis et envies des uns et des autres.