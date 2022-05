Dans le Luxembourg, deux matchs de réserve ont attiré l’œil des policiers. Suite à une histoire de forfait du club de Bande pour avoir aligné des joueurs de l’équipe première, ces derniers avaient prévenu qu’ils iraient perturber les deux rencontres à Toernich et à Nassogne.

Fort heureusement, aucun incident n’a été signalé même si certains joueurs de Bande étaient présents à Nassogne.

2. Pas de pitié à Bomal

En P3C luxembourgeoise, Oppagne et Bomal s’affrontaient dans le cadre du tour final pour la montée. Et dans cette rencontre serrée, qui s’est terminée aux tirs au but, c’est bien les visiteurs qui se sont imposés.

Et pas de chance pour Oppagne, c’est finalement Simon Henrotte, formé par… les locaux, qui a stoppé deux penaltys face à son ancien club pour offrir la qualification à Bomal.

3. Une victoire pour un forfait?

Malgré la victoire de Melreux face à Erezée en deuxième provinciale dans la lutte pour la montée dans l’antichambre de la Nationale, les Melreusiens ne monteront probablement pas.Suite à de nombreux départs du noyau, le Comité du club devait se réunir ce lundi soir pour décider s’ils continuaient, ou non, le tour final.Dans le cas négatif, on imagine la frustration des gars de Erezée...

4. Des travaux reportés

Véritable héros de Meix dans la lutte pour la qualification en P1, Gérald Brolet, portier de Meix, a une nouvelle fois offert la qualification aux siens, en dépit de Longlier.Mais cette qualification n’arrange professionnellement pas l’excellent gardien..."J’avais prévu ces jours-ci de travailler à l’aménagement de ma maison, je risque donc de prendre du retard désormais (rires).

5. Une lune de miel positive

Herve peut remercier grandement son gardien, Quentin Simonis, visiblement très grand contre Rocherath. Le portier a tout arrêté, y compris deux tirs au but. Mais le plus fou dans cette histoire, c’est que le gardien de Herve s’est marié…la veille! Heureusement pour lui et son équipe, il a reçu l’accord de son épouse visiblement très compréhensive, pour disputer la rencontre… Avec le succès que l’on connaît.

6. Match arrêté en pleine séance de tirs au but!

En D3 ACFF, des comportements scandaleux ont poussé l’arbitre de la rencontre à arrêter la rencontre entre Crossing et Binche. Alors que l’on dispute la séance de tirs au but et que le portier de Binche venait d’arrêter le penalty pour pratiquement offrir la qualification aux siens, une bagarre a débuté dans les tribunes.

Spectateurs à terre, roués de coup, la situation s’est envenimée jusque sur le terrain, obligeant l’arbitre à arrêter la rencontre. Un spectacle de triste qualité, prouvant encore que certains énergumènes du football mériteraient peut-être d’être exclu à vie d’un stade.