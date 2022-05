L’Italien Bastianini remporte le GP de France

A la lutte pour la victoire face à son compatriote Francesco Bagnaia, parti en pole, Bastianini a profité d’une erreur du pilote Ducati quelques tours avant la fin pour prendre les rênes de la course.

Bagnaia a commis une nouvelle erreur quelques instants plus tard, conduisant à la chute – puis à l’abandon de l’Italien.

Parti 4e, le champion du monde en titre est tombé à la huitième place dès l’entame de la course pour se retrouver à la lutte pour le podium avec son rival au classement général, sans jamais parvenir à prendre le dessus.

Outre Bagnaia, six pilotes ont été contraints à l’abandon: les Espagnols de Suzuki Alex Rins et Joan Mir, les deux pilotes KTM-Tech3, l’Australien Remy Gardner et l’Espagnol Raul Fernandez. Jorge Martin (Ducati-Pramac) a également dû rentrer au garage prématurément après une chute, tout comme Miguel Oliveira (KTM).