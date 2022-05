Bonne affaire pour Vandoorne: «Heureux de ce week-end!»

Non seulement la firme allemande a décroché la victoire grâce à ce diable de Nyck de Vries mais en plus, Vandoorne a décroché une médaille de bronze qui vaut beaucoup pour lui. Comme pour samedi, l’affaire était mal embarquée pour lui à l’issue des qualifications. Seulement 7 e à l’issue des essais, l’ex-pilote McLaren F1 se fendait d’une splendide remontée. Peu avant l’entame du dernier tour, Vandoorne parvenait à déloger Lucas di Grassi pour s’adjuger un nouveau podium en 24 heures. Quel castard, ce Stoffel!

Pour le Belge, ce week-end berlinois a été particulièrement profitable. Il possède désormais 12 points d’avance sur Edoardo Mortara et 16 sur Jean-Éric Vergne qui était encore sa principale menace samedi soir. "Ce fut une excellente course pour nous", se réjouit Stoffel. "C’est génial d’être à nouveau sur le podium, même si dimanche fut un peu moins animé que samedi. Nos voitures volaient littéralement ce dimanche! Les qualifications ont été compliquées mais l’important était d’avoir la vitesse nécessaire pour l’ePrix. Avec deux podiums le même week-end, je suis très heureux! Dépasser Lucas à la fin m’a rendu euphorique car c’est un dur à cuire. Heureusement, j’allais un peu plus vite que lui et j’ai pu le double proprement"

La FE se rendra à Jakarta le 4 juin. Le cap de la mi-saison est atteint. Il reste donc beaucoup à faire pour Stoffel.