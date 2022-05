Le lendemain de ses 29 ans, celui qui n’avait encore remporté qu’un seul trophée en carrière voilà douze mois (avec Anderlecht en 2010) pourrait garnir sa cheminée d’un quatrième cadeau. Il y a eu le titre de champion avec l’Inter en mai 2021 puis la Coupe du monde des clubs avec Chelsea au début de l’année 2022, avant une première coupe nationale, enfin?

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté. Dès son premier passage à Chelsea, il aurait pu soulever cette FA Cup, version 2011-2012. Les Blues l’ont emporté… contre Liverpool en finale. Mais, hormis deux petites minutes lors du premier match, le jeune Romelu (19 ans à l’époque) n’a pas été convié par Roberto Di Matteo à cette épopée. Officiellement, le trophée ne fait donc pas partie de son palmarès.

Pas titularisé par Mourinho

Six ans plus tard, c’est avec le maillot de Manchester United que Big Rom s’est présenté à Wembley pour affronter… Chelsea en finale. De manière assez incompréhensible, son statut de meilleur buteur du club dans cette coupe (5) ne lui a pas permis d’être titularisé par José Mourinho face aux Blues. Au contraire d’un certain Eden Hazard, qui a fait la différence sur penalty en début de match (1-0). Lukaku a dû se contenter d’une vingtaine de minutes en fin de match. Trop peu pour sauver les siens.

Il y a aussi eu des courtes défaites frustrantes aux portes de la finale. En Coupe de la ligue avec Everton en 2016 puis en Coupe d’Italie à deux reprises avec l’Inter en 2020 et 2021. Au moment d’entrer sur la pelouse de Wembley ce samedi, Lukaku se souviendra toutefois surtout de ce match du 27 février dernier… à nouveau face à Liverpool.

Kai Havertz lui étant préféré, le Diable rouge n’a été lancé par Thomas Tuchel qu’en fin de deuxième période. Il pensait devenir le héros des Blues en marquant dans les prolongations (0-0), mais sa position de hors-jeu de quelques centimètres a tout fait capoter. Et malgré son tir au but inscrit durant une loterie interminable, ce sont les Reds qui ont émergé après que Kepa, le portier londonien, ait manqué son essai.

Cette fois, le scénario pourrait être tout autre. D’abord parce que Lukaku pourrait débuter la rencontre. Auteur de trois buts en deux matchs, il semble avoir convaincu Thomas Tuchel de lui accorder une troisième titularisation d’affilée. "Romelu a joué dernièrement et il a marqué, donc il a tout fait pour rester dans le onze mais nous verrons quel choix nous ferons (NDLR: Lukaku ou Havertz)”, a confié le manager des Blues ce vendredi.

Le Diable rouge serait en tout cas bien inspiré de montrer au nouveau propriétaire du club, Todd Boehly, qu’il est capable de tenir ce rang de numéro 9 pour la saison prochaine. Surtout après la sortie médiatique de son agent Federico Pastorello, qui ne ferme pas la porte à un départ cet été, selon ce que planifiera la nouvelle direction.

"La situation doit être soigneusement évaluée" , a-t-il lancé au Daily Telegraph, en assurant que Lukaku est actuellement concentré à 100% sur son rôle à Chelsea. "C’est un non-sens de spéculer sur des négociations: Chelsea vient de définir le rachat du club donc nous ne connaissons toujours pas nos nouveaux interlocuteurs. Et encore moins si nous pouvons songer à des discussions avec d’autres clubs. Il faut être patient et attendre."