On est encore loin des 54 campagnes consécutives entre 1964 et 2018 mais la tradition est au moins relancée au Sporting. La vision continentale va permettre au club de bosser dans un certain confort cet été. Reste juste à déterminer si ce sera la Conference League ou… La Ligue des champions.

La C1 semblait loin ces derniers jours mais la défaite de l’Union à Bruges mercredi offre de nouvelles perspectives avant le derby au Parc Astrid ce dimanche. En battant son voisin, le RSCA reviendrait à un… demi-point de la deuxième place.

Et si? Et si? Si ça devait arriver, on se poserait une question pendant toute la semaine à Neerpede: l’Antwerp jouerait-il le jeu à fond lors de l’ultime journée contre l’Union? Du côté de la direction au Bosuil, on pourrait préférer laisser la seconde place en (préliminaires de la) Ligue des champions à un club qui est moins vu comme un rival sur le plan financier. Question d’ego aussi entre les propriétaires Paul Gheysens et Marc Coucke, respectivement 36e et 41e au classement des Belges les plus riches.

Mais on n’en est pas là. Anderlecht n’a pas encore battu l’Union. Et ne parlons même pas du Topper à encore disputer au Jan Breydel pour clôturer la saison. Ce qui est par contre certain, c’est que le Sporting a aligné deux victoires en play-off 1/Champions play-off pour la première fois depuis quatre ans. Une époque où le brassard était encore porté par Dendoncker.

Amuzu, encore lui

Le seul survivant de cette saison? Amuzu. Jeudi, il a confirmé en ajoutant un but à sa collection de la semaine après son triplé du Bosuil. Il a marqué autant en quatre jours que sur les huit derniers mois. Une fois n’est pas coutume: Butez, le meilleur Anversois de la saison, l’a aidé en protégeant mal son premier poteau (44e).

Le service était signé de l’Anderlechtois le plus spectaculaire de la saison: Zirkzee, qui avait déjà provoqué le penalty converti par Gomez une demi-heure plus tôt (14e). L’attaquant néerlandais l’avait bien cherché, peut-être même un peu trop mais la zone était aussi grise que la queue-de-cheval de Patrick Goots, assis dans la tribune de presse du Lotto Park.

L’erreur n’était pas flagrante et le VAR ne pouvait pas intervenir. Le câlin que Zirzkee a fait au ballon pour surprendre la défense anversoise sur l’action valait en tout cas le coup d’œil. Seck, moins cajoleur avec le cuir, s’est fait avoir. Le défenseur sénégalais se sera juste consolé avec un but de la tête en fin de match (84e). Plus pour perturber Van Crombrugge, parti à la chasse au papillon sur l’action, que pour relancer le suspense, vu la faiblesse du matricule 1.

Gagner enfin le derby?

Vincent Kompany tient sa revanche sur l’Antwerp qui avait empêché le Sporting de monter sur le podium l’an passé. Mbokani et Vercauteren ne sont plus là mais le coach bruxellois pourra qualifier son bilan de réussi avec cette troisième place, désormais assurée mathématiquement. Anderlecht, pauvre parmi les riches du Royaume, a fait mieux que ce que le classement des budgets et des investissements pouvait laisser imaginer en début de saison. Le seul souci pour le Sporting, c’est l’Union qui a bouleversé ses prévisions sportivo-financières, reléguant la performance au second plan.

Le dribble in extremis au classement est encore possible lors des 180 dernières minutes de la compétition. Mais il faudra enfin réussir à gagner un derby après les trois revers de la saison. Rendez-vous dimanche pour casser la série.