Et de 100 pour Zverev

Passé complètement à côté de sa finale contre Carlos Alcaraz à Madrid (6-3, 6-1) où il a ouvertement critiqué l’ATP pour l’organisation du tournoi à cause de programmations trop tardives l’obligeant à se coucher deux jours de suite vers quatre heures du matin, Alexander Zverev, programmé deux fois en matinée à Rome, a montré son meilleur visage pour se défaire en huitième de finale d’Alex De Minaur (6-3, 7-6). L’Allemand a décroché sa 100e victoire en Masters 1000 contre l’Australien, mais sait qu’il devra trouver de la régularité dans ses prestations pour s’imposer à Rome mais aussi à Roland-Garros.

" Je pense que j’ai évolué à un bon niveau, je me suis bien adapté à la surface après le passage à Madrid. Ces dernières semaines, j’ai commencé à me sentir mieux sur les courts. Je considère que Madrid a été un tournoi plus que positif même si je n’ai pas gagné en finale. "

Tsitsipas sur courant alternatif

Vainqueur du tournoi de Monte-Carlo avant de tomber contre Alcaraz à Barcelone et Zverev à Madrid, Stefanos Tsitsipas est branché sur courant alternatif depuis son arrivée à Rome. Après avoir battu Dimitrov en trois sets tout en sauvant deux balles de match, le Grec a montré deux facettes de son tennis contre Karen Khachanov. Brouillon et imprécis dans le premier set perdu 6-4, il a ensuite sorti son meilleur jeu pour remporter assez tranquillement les deux manches suivantes: 6-0 et 6-3.

" C’était un grand match , déclara Tsitsipas après la rencontre. J’ai vraiment amélioré mon jeu dans le deuxième set. Je me suis relâché et concentré un peu plus tout en visualisant mes schémas de jeu. "

Djokovic tout en contrôle

Face à un Stan Wawrinka qui n’a repris la compétition qu’en mars après avoir été écarté un an du circuit pour une blessure au pied gauche, Novak Djokovic n’a pas tremblé pour s’imposer en deux sets (6-2, 6-2) tout en prouvant que son tennis était bien en place. Jamais face au Suisse, le Serbe n’a été poussé dans les cordes. Il pourrait en être autrement en quarts face au Canadien Auger-Aliassime, neuvième mondial. " Je connais Felix depuis plusieurs années. C’est un joueur confirmé du top 10. Son jeu complet s’améliore année après année. En plus, il progresse sur terre battue. "