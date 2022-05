Des Côtiers injouables après la pause

Et sur le parquet, cette fois-ci, les Montois auront tenu le choc pendant 26 bonnes minutes, contrairement au premier match où ils avaient été submergés d’entrée de jeu. Pour contrecarrer les plans de Dario Gjergja, Vedran Bosnic avait décidé de mettre Penava dans le cinq à la place du Hollandais Nzekwesi. Un choix plus ou moins payant. Si la raquette était fermée, les Côtiers faisaient feu au périmètre.

Et comme souvent chez les Renards, les pompiers de services se nommaient Nichols et Nzekwesi. En sortie de banc, les deux hommes remettaient les Hennuyers dans le droit chemin malgré un Henson (1 point) à côté de ses pompes.

Le petit meneur américain de Mons était insaisissable et si les champions en titre pensaient avoir fait le plus dur à 11-20, les visités réagissaient pour virer en tête à la pause (34-31) grâce à un tir primé, du milieu, sur le buzzer, de l’inévitable Nichols.

Randolph excellent

C’est donc gonflés à bloc que les joueurs de Vedran Bosnic remontaient sur le parquet pour continuer d’ennuyer cette équipe d’Ostende (44-45 à la 26e). Mais on le sait, le BCO est une machine. Et même privée de son chef d’orchestre, blessé (Dusan Djordjevic) et de son pivot (Amida Brimah), une fois qu’elle se met en route, elle dévaste tout sur son passage.

De 44-45, le marquoir passait à 46-58 et même à 50-67 sous l’impulsion d’un excellent Levi Randolph qui confirmait son statut de MVP de la saison. Cet Ostende, celui de la deuxième mi-temps, était tout simplement trop fort pour Mons (et pour beaucoup d’autres équipes en Belgique aussi). Concentrés en défense et appliqués en attaque, les Côtiers ont déroulé pour s’offrir une victoire facile (63-78) après avoir été accrochés pendant 26 minutes.

Les Montois sont à présent contraints à l’exploit à la Côte samedi pour s’offrir une quatrième manche. Sinon, ce sera direction les BNXT play-off avec, toujours, de l’ambition.

MONS: 23 sur 52 (3x3); 14 lf sur 20; 19 rbs; 20 ass; 19 fp.

Neri -0, Cage 2-0, MINTOGO 0-5, Mortant 2-2, Nichols 12-9, Nzekwesi 10-5, PASALIC 0-2, PENAVA 3-6, TYUS 5-2, Legrand -0, HENSON 0-1.

OSTENDE: 28 sur 46 (10x3); 12 lf sur 22; 32 rbs; 16 ass; 23 fp.

Conger 0-4, RANDOLPH 5-15, BOOTH 3-8, VAN DER VUURST DE VRIES 5-5, Kediambiko -0, Buysschaert 5-2, BRATANOVIC 4-4, Pintelon -0, JANTUNEN 3-3, Gillet 2-0, Troisfontaines 4-6.

Évolution: 15-20; 19-11; 14-27; 15-20