Mazzù: «J’espère que toute la Belgique sera très fière de l’Union»

Que tout le staff est fier de ce groupe. J’espère que toute la Belgique sera très fière de l’Union pour sa saison, de ce qu’on a montré en termes de qualité de jeu. Que ce soit contre Anderlecht, l’Antwerp, ou dans ces deux matchs contre Bruges. Il y a eu beaucoup de périodes où on a été meilleurs que Bruges, mais on doit grandir dans les moments importants, car on a eu des situations pour marquer. On marquait facilement dans la première partie de la saison et aujourd’hui, on manque d’efficacité. Mais dans l’envie, on peut être très fier de ce groupe.

Est-ce que grandir voudra aussi dire amener plus de joueurs de qualité dans la ligne offensive?

On peut encore amener de la qualité dans tous les secteurs de jeu, mais oui, quand on joue dans un système à deux avants, c’est bien d’augmenter ce secteur-là aussi. C’est un travail sur lequel on se penchera pour le futur.

Est-ce fini pour le titre?

Il nous reste deux matchs, on veut les gagner, puis on verra. On ne doit pas abandonner parce qu’on a trois points de retard, il faut continuer à y croire. N’oubliez pas que pour une équipe de D2, jouer le titre jusqu’à deux matchs de la fin, c’est extraordinaire. On va essayer de continuer à produire et être un peu plus efficace.

Est-ce que l’inefficacité offensive contre le Club fait la différence, au final?

Oui. Parce qu’on a manqué d’efficacité mais aussi parce que Mignolet a à chaque fois fait un gros match. Il a été présent dans les grands moments, c’est l’expérience et la maturité de Bruges. On a manqué d’efficacité contre le Club. Sur les quatre matchs, on s’est créé plus de 15 occasions franches.

Comment avez-vous vécu le but de Nielsen, sur le coup?

J’étais content, heureux. Mais, hélas, avec le VAR beaucoup d’émotions arrivent et disparaissent, ce n’est pas la première fois que ça arrive. Dommage, c’est un beau but à la Nielsen. Dommage pour le groupe qu’il y ait eu ce hors-jeu de quelques centimètres.

On a vu des larmes chez vos joueurs, après le match…

Oui, car ils ne méritent pas ces résultats. Ils le savent. Quand l’adversaire est supérieur, il faut l’accepter, mais sur ces deux matchs contre Bruges, ils méritaient plus que 0 point.