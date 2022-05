Le but de Miyoshi contre Anderlecht devait-il être annulé ? (vidéo)

Alors qu’ils revenaient bien dans la partie après avoir été dominés en long et en large par Anderlecht et sa jeunesse dorée, le premier but de la soirée pour l’Antwerp a été annulé car l’attaquant Samatta, en position de hors-jeu, aurait influencé la sortie de Van Crombrugge, qui a du coup laissé le goal vide. La VARest intervenue mais c’est l’arbitre de la rencontre, Nicolas Laforge, qui a pris la décision finale.