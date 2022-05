Gêné par son dos, Goffin s’incline à Rome et n’ira pas à Lyon

Si les six premiers jeux ont été disputés, Brooksby les a tous remportés pour passer en tête (6-0). De son côté, Goffin a fait deux fois appel au kiné. Une première fois à 5-0, une seconde à l’issue du set.

Revigoré, le Belge a ensuite affiché un tout autre visage. Réalisant trois breaks, il a servi à deux reprises pour le gain de la manche, à 5-4 puis à 6-5, mais Brooksby a su trouver les ressources nécessaires pour recoller et ainsi emmener le match au jeu décisif. Plus performant sur son service et profitant de plusieurs erreurs du Liégeois, il l’a facilement emporté (7/1).

Avec seulement 53% de première balle, 44% des points gagnés derrière celle-ci ainsi que 5 doubles fautes, le Belge s’est montré trop friable sur sa mise en jeu.

Inscrit au tournoi de Lyon, qui débute la semaine prochaine, David Goffin a déclaré forfait. Histoire, sans doute, de préserver son dos en vue de Roland-Garros (22 mai au 5 juin).